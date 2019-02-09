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رسميا.. بوتفليقة يترشح لولاية خامسة

رسميا.. بوتفليقة يترشح لولاية خامسة
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أعلن حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم بالجزائر، يوم السبت، ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل القادم.

وأعلن المنسق العام للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، معاذ بوشارب، في خطاب أمام الآلاف من قيادات ومناضلي الحزب، خلال مهرجان شعبي نظم بالقاعة البيضوية بالمجمع الرياضي 5 يوليو بالعاصمة الجزائر.

وقال بوشارب “أُعلن أن جبهة التحرير الوطني رشّحت المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة تقديرا لحكمة خياراته وتثمينا للإنجازات الكبيرة تحت قيادته”، مضيفا “هذا مطلبكم وقراركم الصائب والحكيم بكل حرية وسيادة ومن أجل مصلحة الجزائر ندعوكم من الآن للاستعداد لخوض الحملة الانتخابية القوية لصالح مرشحنا”.

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