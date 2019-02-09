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ريال مدريد يحسم ديربي مدريد بثلاثية

ريال مدريد يحسم ديربي مدريد بثلاثية
weam.co/572664
الوئام - متابعات

حسم ريال مدريد ديربي مدريد أمام غريمه أتلتيكو مدريد، ليصعد للمركز الثاني بالدوري المحلي ويعلن رسميا بدء “رحلة العودة” لمستواه المعهود.

وهيمن “الملكي” بشكل كامل على موقعة الجولة 23 من الدوري الإسباني، وفرض سيطرته على غريمه أتلتيكو في ملعب الأخير، ليحقق انتصارا مريحا بنتيجة 3-1.

وصعد ريال مدريد بقيادة المدير الفني سانتياغو سولاري للمركز الثاني في الدوري برصيد 45 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي قد يرفع الفارق إلى 8 نقاط في حال انتصاره على أتلتيك بلباو، الأحد.

وسجل لريال مدريد البرازيلي كاساميرو (الدقيقة 16) والإسباني سيرجيو راموس من ركلة جزاء (الدقيقة 42) والويلزي غاريث بيل (الدقيقة 74)، فيما سجل لأتلتيكو النجم الفرنسي أنطوان غريزمان بالدقيقة 25.

وحقق ريال مدريد انتصاره الخامس على التوالي ببطولة الدوري، كما كان قد خطف التعادل من على أرض برشلونة في ذهاب نصف نهائي الكأس قبل أيام، بعد بداية غير موفقة اضطرت إدارة النادي لإطاحة المدير الفني جولين لوبتيغي.

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