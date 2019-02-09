تعليق الدراسة في فرع جامعة طيبة بالعلا غدا

أعلنت جامعة طيبة في العلا تعليق الدراسة غدا، نظراً لاستمرار أعمال الصيانة للطرق المؤدية للمحافظة لإزالة الأتربة وما خلفته الأمطار والسيول والتي تقطع بعض الطرق.

وأضافت في تغريدة: “حرصا على سلامة أبنائنا الطلبة فإنه تقرر تعليق الدراسة في فرع جامعة طيبة بالعلا ليوم الغد الأحد الموافق 5 جمادي الثاني 1440هـ”.