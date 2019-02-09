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تعليق الدراسة في فرع جامعة طيبة بالعلا غدا

تعليق الدراسة في فرع جامعة طيبة بالعلا غدا
weam.co/572667

أعلنت جامعة طيبة في العلا تعليق الدراسة غدا، نظراً لاستمرار أعمال الصيانة للطرق المؤدية للمحافظة لإزالة الأتربة وما خلفته الأمطار والسيول والتي تقطع بعض الطرق.
وأضافت في تغريدة: “حرصا على سلامة أبنائنا الطلبة فإنه تقرر تعليق الدراسة في فرع جامعة طيبة بالعلا ليوم الغد الأحد الموافق 5 جمادي الثاني 1440هـ”.

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