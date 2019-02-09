“مدمرة أمريكية” تحت أحد جسور إسطنبول تفجر غضب الأتراك

الوئام - متابعات

عم غضب عارم أوساط السياسيين والصحفيين المقربين من الحكومة التركية، بعد أن غيّرت البحرية الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، صورته الرئيسية إلى أخرى لإحدى سفنها الحربية وهي تمر تحت أحد الجسور في إسطنبول.

وكشفت الصورة للمدمرة الأمريكية دونالد كوك عبورها مضيق البوسفور، في طريقها لإجراء عمليات أمنية في البحر الأسود في يناير الماضي.

وقال صحيفة أحوال التركية لكن هذا التفسير البسيط جدًا لنشر الصورة، بحسب ما كتبت صحيفة أحوال التركية بنسختها الإنجليزية، لم يكن مقنعا للعديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي البارزين في تركيا الذين شعروا بأن هنالك دافع خفي وراء الصورة.

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام للحزب الوطني اليساري القومي، أوتكو ريهان، قوله إن الصورة اختيرت عن قصد، وكانت تستدعي محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.

وتتهم تركيا رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، منذ عام 1999، بتدبير محاولة الانقلاب. وينفي غولن ذلك.