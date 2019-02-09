عودة الكهرباء لمستشفى رنية العام.. وإجراء احترازي فوري

وجهت هيئة الشؤون الصحية في الطائف مساء اليوم السبت 3 فرق دعم طبي وفرقة صيانة إلى مستشفى رنية العام، وذلك في أعقاب خلل فني أدى لانقطاع التيار الكهربائي لساعات عدة.

وقال عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي باسم “صحة الطائف”، إن الهيئة تلقت إشارة مستشفى رنيه العام والذي يبعد 370كم شمال الطائف وسارعت إلى توجيه فرق طبية احترازيا وكذلك فريق متخصص في الصيانة، مضيفا: “لا يوجد ما يدعو للقلق فقد عملت المولدات الاحتياطية بالمستشفى ومركز الكلى المجاور بشكل طبيعي بعد الانقطاع الذي استمر لساعات”.

ووجه مدير الشؤون الصحيه صالح بن سعد المونس والذي تابع إجراءات المعالجة بأن تتمركز فرق الصيانة 24 ساعة بفناء المستشفى تحسبا للطوارئ، قائلا: “نطمئن الجميع أن التيار الكهربائي عاد للعمل بشكل طبيعي”.