“الأرصاد” تحذّر: أمطار لأكثر من 10 ساعات على هذه المناطق

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذيرات عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على الرياض، الدوادمي، الخرج، الغاط، المجمعة، رماح، الطريق الواصل بين الدوادمي الرياض، والأجزاء المجاورة.

وأشارت الأرصاد في تغريده عبر حسابها في “تويتر” إلى أن الحالة الجوية التي من المتوقع أن تبدأ في الساعة الـ 10 من مساء اليوم (السبت) حتى الـ 10 ٍ من صباح غد (الأحد).

كما حذرت من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية تشمل “الدمام،الخبر،الظهران،الجبيل، الاحساء،الخفجي” والأجزاء المجاورة لها حتى الاحد الساعة ١٠ مساءً.