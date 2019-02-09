تصادم أمريكي روسي بشأن فنزويلا في مجلس الأمن

الوئام - متابعات

انتقل الصراع الأمريكي الروسي مؤخرا إلى الساحة الفنزويلية بين تأييد الإدارة الأمريكية لرئيس المعارضة الفنزويلية، واستماتة موسكو لحماية شرعية الرئيس مادورو.

ويحتدم الخلاف بين موسكو وواشنطن بشأن حملة تقودها الولايات المتحدة لحشد اعتراف دولي بزعيم المعارضة ورئيس الجمعية الوطنية المنتخبة خوان جوايدو رئيسا لفنزويلا بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تسعى لدفع مجلس الأمن الدولي إلى الدعوة رسميا لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا، يشرف عليها مراقبون دوليون، وتتسم بالحرية والنزاهة والمصداقية، في إجراء دفع روسيا إلى طرح مشروع قرار معارض.

والتقى دبلوماسيون من الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) في جلسة مغلقة ظهر الجمعة؛ لبحث مشروع القرار الأمريكي الذي عبر عن “الدعم الكامل للجمعية الوطنية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا”.

وعرقلت روسيا والصين وغينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا الشهر الماضي محاولة لإصدار بيان بهذا المنطوق من المجلس، لكن الدول الأربع نفسها فشلت في محاولة بقيادة روسية لمنع المجلس من مناقشة قضية فنزويلا علنا يوم 26 يناير/كانون الثاني بناء على طلب الولايات المتحدة.