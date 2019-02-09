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غدا.. انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة 140 دولة

غدا.. انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة 140 دولة
weam.co/572689

تنطلق فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في دبي، غدا، بمشاركة وزراء ومسؤولين مصريين وحضور أكثر من 4000 شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون، وقيادات 30 منظمة دولية.
وتشهد القمة، التي تعقد برعاية نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير، مشاركة 600 خبير ومتخصص في مجال استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، خلال أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيسا ومسؤولا في شركات عالمية بارزة.
وتتناول القمة 7 محاور رئيسية تستشرف مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل، مستقبل الصحة وجودة الحياة، البيئة والتغير المناخي، التعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، التجارة والتعاون الدولي، المجتمعات والسياسة، والإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع.

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