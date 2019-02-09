الوزيرة اللبنانية مي شدياق.. بترت أطرافها في تفجير فقررت تحدي إرهاب إيران وحزب الله

الوئام - متابعات

بعد مواقفها الجريئة وخطابها ذات السقف العالي ضد إرهاب “حزب الله” وإيران، ومحاولة الاغتيال بتفجير سيارتها عام 2005، ورحلة العلاج الطويلة فقدت على إثرها ساقها ويدها، أصرّت الإعلامية مي شدياق على العودة إلى مسيرة كفاحها بعدما تم اختيارها لحقيبة وزارة التنمية الإدارية في حكومة سعد الحريري الجديدة.

برنامجها الشهير “بكل جرأة”، كان في أصعب الحقبات السياسية في تاريخ لبنان ما بعد الحرب، حيث كان الانقسام عمودياً، وكان “حزب الله” يصفّي خصومه وكل من رفع الصوت عالياً بوجهه.

الإعلامية المعروفة بمواقفها الحادة تجاه مليشيا “حزب الله” والنظام الإيراني، توّجت مسيرتها النضالية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بتعيينها وزيرة للتنمية الإدارية.

بقيت شدياق الصوت المدوي في وجه هيمنة سلاح “حزب الله” على الحياة السياسية ومحاولة استفراده بالقرار السيادي، ودخلت إلى الحكومة -وزيرة للتنمية الإدارية- بمواقفها المعتادة، متسلحة بمواقفها التاريخية، معلنة التزامها بصوت المعارضة من الداخل.

وتجلّى ذلك خلال اجتماعات الإعداد للبيان الوزاري، إذ اعترضت على النقطة المتعلقة بالمقاومة في البيان الوزاري، طالبة إجراء تعديل على هذا البند، بإضافة جملة تدعو لحصر الاستراتيجية الدفاعية بيد القوى العسكرية اللبنانية، وهذا يعني أنها لم تتخل عن موقفها المناهض لسلاح “حزب الله”.