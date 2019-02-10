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بيليتش يؤكد: التعادل أمام التعاون مقياس لأدائنا

بيليتش يؤكد: التعادل أمام التعاون مقياس لأدائنا
weam.co/572701
جدة - الوئام  - محمد نديم 

تحدث الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، عن تعادل فريقه اليوم، أمام التعاون سلبيا.

وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “كنا نريد الفوز اليوم خصوصاً بعد فوزنا على الوحدة وذلك للصعود في جدول الترتيب بعيداً عن مركزنا الحالي”.

وأضاف: “الفريق بدأ المباراة بشكل رائع، حيث ضغط خصمه التعاون بقوة و جدية و شراسة حتى سجل الهدف الذي تم إلغائه بداعي التسلل”.

و أكّد أن الفريق قدّم مجهودا جيدا في الشوط الأول، وعلى العكس في الشوط الثاني كان اللاعبون مرتبكين ومتسرعين في اللعب، وخصوصا الخط الأمامي حيث “لم يكونوا في يومهم”.

وأوضح أن فريق التعاون قدّم مباراة قوية خصوصا في الشوط الثاني والنتيجة في نظره هي النتيجة العادلة.

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