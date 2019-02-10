التعليقات: 0

الأردن يدين مشروع “بيت هاليباه” التهويدي قرب ساحة البراق

الأردن يدين مشروع “بيت هاليباه” التهويدي قرب ساحة البراق
weam.co/572712
الوئام - متابعات

أدانت الحكومة الأردنية الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في محيط المسجد الأقصى، ومنها مشروع ما يُسمى بـ”بيت هاليباه” التهويدي بالقرب من ساحة البراق.

وقالت الخارجية الأردنية إن الحكومة وخلال الأعوام الأربعة الماضية طالبت إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، عبر المجلس التنفيذي ولجنة التراث العالمي التابعين لليونسكو، بالتخلي عن المشروع، ووقف بنائه بموجب اتفاقيات اليونسكو وقراراتها المتعددة.

وشددت الوزارة في بيان صحفي أن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ عام 1967م، وتنطبق عليها أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وحمّل البيان إسرائيل كامل المسؤولية عن تبعات مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وعن سلامة المسجد الأقصى، مطالبا بوقفها فورًا.

روابط ذات صلة

استمرار اجتماعات ملف الأسرى باليمن.. والحوثيون يواصلون التعنّت

استمرار اجتماعات ملف الأسرى باليمن.. والحوثيون يواصلون التعنّت

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

الأردن يستضيف جولة جديدة من المحادثات بشان الأسرى في اليمن

الأردن يستضيف جولة جديدة من المحادثات بشان الأسرى في اليمن

انتهاء الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن

انتهاء الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>