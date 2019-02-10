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سماءً غائمةً جزئيًا

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 9 مناطق سعودية

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 9 مناطق سعودية
weam.co/572713
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وسماءً غائمةً جزئيًا على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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