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ارتفاع الثلوج المتساقطة على المدينة

طقس واشنطن الأقوى منذ 20 عاماً وإعلان حالة الطوارئ

طقس واشنطن الأقوى منذ 20 عاماً وإعلان حالة الطوارئ
weam.co/572716
واشنطن- الوئام:

قالت هيئة الأرصاد الأمريكية إن مدينة سياتل بولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة تتعرض لعاصفة ثلجية هي الأقوى خلال الـ 20 عامًا الماضية، مما اضطر المسؤولين لإعلان حالة الطوارئ.

وتوقعت الهيئة ارتفاع الثلوج المتساقطة على المدينة خلال يوم واحد إلى أكثر من 16 سنتيمترًا، وهو المعدل نفسه الذي يسقط على المدينة خلال عام كامل، ومتوقع سقوط المزيد امس السبت .

وأثرت العاصفة الثلجية على أكثر من 15 مليون شخص في أنحاء غرب الولايات المتحدة، وطالبت السلطات الناس بالبقاء في منازلهم.

وتسببت الرياح العاتية التي صاحبت العاصفة الثلجية، ووصلت سرعتها في بعض المناطق إلى 60 ميلاً في الساعة، في مشاكل أكبر لسكان المدينة نتيجة سقوط أشجار وأعمدة كهرباء.

ويتوقع أن تظل درجات الحرارة أدنى من درجة التجمد حتى بعد ظهر الاثنين، فيما تسببت العاصفة في اضطراب حركة الطيران في ولاية واشنطن وأجزاء من ولاية أوريغون.

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