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طلب اللجوء السياسي

اختفاء ملاكم إيراني في مطار فيينا

اختفاء ملاكم إيراني في مطار فيينا
weam.co/572722
فيينا- الوئام:

اختفى الملاكم الإيراني موبين كاهراري، عقب وصوله مع المنتخب الإيراني للملاكمة إلى مطار العاصمة النمساوية فيينا، في الطريق للمشاركة ببطولة دولية في العاصمة المجرية بودابست.

وأشارت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) الإيرانية إلى أن الملاكم الإيراني ربما ترك الفريق لدى وصوله إلى مطار فيينا، من أجل طلب حق اللجوء السياسي في النمسا.

وأبلغ مدربو الفريق ومسؤولو الاتحاد الإيراني للملاكمة الأمر للسفارة الإيرانية في فيينا للبحث عن كاهراري، بطل إيران لملاكمة الوزن الثقيل، ولكن كل محاولات البحث ما زالت بلا جدوى.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني للعبة، حسين سري، في تصريحات إلى إسنا امس السبت: أتمنى أن يتخذ كاهراري القرار الصائب.

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