برشلونة- الوئام:

يتواجه فريقا برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم الأحد الموافق 10-2-2019 على ملعب “سان ماميس” بإقليم الباسك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر في الدوري الإسباني

ويدخل برشلونة المباراة سعياً نحو الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين منافسيه ريال مدريد الوصيف وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بعد مباراتهما التي انتهت يوم أمس السبت بنتيجة 1-3 لصالح الملكي.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر في الدوري الإسباني

بينما يحاول أتليتك بلباو العودة من جديد إلى نغمة الانتصارات في الدوري، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد في ملعب “الأنويتا” بنتيجة 2-1 واستغلال عامل الأرض والجمهور.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر في الدوري الإسباني

لقاء الناديين في الدور الأول على ملعب “كامب نو” كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 وهو ما يوضح صعوبة المباراة.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر في الدوري الإسباني

من جهته أعلن “إرنستو فالفيردي” المدير الفني لنادي برشلونة عن قائمة الفريق التي ستسافر من أجل مواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر في الدوري الإسباني

وتقام المباراة اليوم الأحد على ملعب سان ماميس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.وشهدت القائمة تواجد الثنائي “ليونيل ميسي” و”عثمان ديمبلي” رغم الشكوك التي أثيرت حولهما بسبب إصابتهما السابقتين ومدى جاهزيتهما لخوض المباراة.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر في الدوري الإسباني

وضمت القائمة 19 لاعباً وفقاً للحساب الرسمي للنادي الكتالوني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:

حراسة المرمى: تير شتيجن، إينياكي.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، ميراندا، فيرمايلين، روبيرتو، موريلو، لونجليه.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، ألينيا، فيدال.

الهجوم: مالكوم، ميسي، ديمبلي، سواريز، بواتينج.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

البطولة: الدوري الإسباني لكرة القدم

المباراة : أتلتيك بيلباو ضد برشلونة الأسبوع: 23

الملعب: ملعب سان ماميس

الحكم: كارلوس ديل سيرو غراندي

المعلق : خليل البلوشي

التوقيت: تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 1 FR

IRIB Varzesh

Cosmote Sport 2 HD

Ziggo Sport Select HD

Movistar+ Partidazo

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium