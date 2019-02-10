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وإصابات من الجانبين

بالعصي والسكاكين.. أتراك يعتدون على سوريين بإسطنبول

بالعصي والسكاكين.. أتراك يعتدون على سوريين بإسطنبول
weam.co/572746
الوئام - وكالات

أصيب عدد من الأشخاص، أمس، جراء اشتباكات نشبت بين سوريين ومواطنين أتراك في حي أسنيورت بمدينة إسطنبول التركية، الذي يسكنه عدد كبير من السوريين اللاجئين في تركيا.

وقع الاشتباك في منطقة “باغلار تشيشمه” التابعة لحي أسنيورت، ولم تُعرف أسبابه بعد، واستخدم الطرفان فيه العصي والسكاكين، ما استدعى حضور فرق طبية وسيارات إسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفى.

وتدخلت قوات الأمن التركية، لتطوق ميدان أسنيورت، في حين تظاهر مواطنون ضد ارتفاع وتيرة الخلافات والمشاكل في الآونة الأخيرة بين السوريين والأتراك.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو توثق الاشتباك، وقال نشطاء إن المهاجمين الأتراك اعتدوا على محلات السوريين وقاموا بتكسيرها، في حين وقفت الشرطة التركية دون أن تحرك ساكنا أو تتدخل لفض الاشتباكات، حسبما ذكر شهود عيان.

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