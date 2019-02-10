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باستثمارات تبلغ 291 مليون يورو

40 شركة تنتقل من بريطانيا إلى هولندا بسبب “بريكست”

40 شركة تنتقل من بريطانيا إلى هولندا بسبب “بريكست”
weam.co/572750
الوئام - وكالات

ذكرت السلطات الهولندية، أن أكثر من 40 شركة انتقلت، أو أعربت عن نيتها الانتقال من بريطانيا إلى هولندا، العام الماضي، بسبب حالة الغموض بشأن “بريكست”.

وقالت الوكالة الهولندية للاستثمارات الخارجية في بيان، إن انتقال 42 شركة من بريطانيا يعني توفير نحو 2000 وظيفة و291 مليون يورو (330 مليون دولار) من الاستثمارات. ومعظم الشركات بريطانية، إلا أن بعضها من آسيا والولايات المتحدة.

ورحبت الحكومة الهولندية بهذه الأرقام، وقال وزير الاقتصاد، إيريك ويبيس، إنه “بسبب حالة الغموض الدولية المتزايدة بشأن بريكست، وتغير سياسات التجارة العالمية، تزداد أهمية مناخ الأعمال الجيد في هولندا لنا جميعاً”.

ومن بين الشركات بنك الاستثمار الياباني “نورينتشوكين” وشركة الإعلام “تي في تي”، وشركات الخدمات المالية “ماركيتاكسيس”و”ازيمو” وشركة التأمين البحري “يو كايبي أند أي”، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة، أن بعض الشركات تدرس نقل عدد من عملياتها إلى مناطق أخرى في الاتحاد الأوروبي من بينها ألمانيا وفرنسا وإيرلندا.

وإضافة إلى انتقال الشركات، فقد أعلنت “وكالة الأدوية الأوروبية” التابعة للاتحاد الأوروبي، أنها ستنتقل من لندن إلى أمستردام لأنه لا يمكنها البقاء قانونياً في بلد غير عضو في الاتحاد.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، وتسببت حالة الغموض بشأن شكل أي اتفاق بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الموعد غلى حالة من الاضطراب في قطاع العمال، وأعلنت العديد من الشركات البريطانية والمتعددة الجنسيات عن انتقالها إلى مناطق أخرى في الاتحاد الأوروبي.

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