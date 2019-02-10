“النقل البحري” تكشف حقيقة شحنة الناقلة أبقيق

الوئام - متابعات

صرحت الشركة الوطنية للنقل البحري أن الناقلة أبقيق أبحرت باتجاه ميناء خوسيه في فنزويلا لتحميل شحنة لأحد العملاء في الهند قبيل فرض العقوبات الأميركية، لتحميل شحنة تم الاتفاق عليها.

وأوضحت الشركة أنه تم الاتفاق على هذه الشحنة بتاريخ 9 يناير 2019 قبيل فرض العقوبات الأميركية على فنزويلا بتاريخ 28 يناير 2019. ومن المتوقع أن تكتمل رحلة الناقلة أبقيق قبل نهاية فترة الإعفاء المسموح بها للاتفاقيات.

وتُعَد فنزويلا وجهة دائمة للناقلات النفطية التابعة لشركة البحري، إذ يتم تحميل الشحنات وإيصالها إلى موانئ في الهند والصين بشكل منتظم. وبالتالي، فإن الرحلة المتجهة إلى ميناء خوسيه ليست مستغربة ولا تحمل أي صفة استثنائية، كما تناقلته إحدى الوسائل الإعلامية.

وأكدت شركة البحري امتثالها التام لكافة الأنظمة والقوانين التي تحكم كل الأسواق التي تعمل فيها.