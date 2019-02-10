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للعمل في مختلف محاكم المملكة

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بتعيين 50 قاضيا بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بتعيين 50 قاضيا بوزارة العدل
weam.co/572782
الوئام - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً بتعيين 50 قاضياً بوزارة العدل للعمل في مختلف محاكم المملكة.

وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الملكي وما تضمنه من تعيينات يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ــ أيده الله ــ بمرفق القضاء، سائلاً المولى – عز وجل – أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله – عز وجل – وسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم.

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