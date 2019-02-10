التعليقات: 0

بقطاع الأمن بالمنطقة

أمير القصيم يكرم الجندي أول “بشاير الرشيدي” لتميزها في أداء عملها

أمير القصيم يكرم الجندي أول “بشاير الرشيدي” لتميزها في أداء عملها
weam.co/572789
بريدة - الوئام- خالد المرشود:
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، اليوم، الجندي أول بشاير بنت شايم الرشيدي، إحدى منسوبات قطاع الأمن بالمنطقة، وذلك نظير إخلاصها وجهودها المتميزة في أداء مهامها في عملها.
وثمن سمو أمير منطقة القصيم للجندي أول الرشيدي جهودها المشكورة وتفانيها في أداء مهام عملها، متمنياً لها التوفيق والسداد ومزيداً من العطاء لخدمة الوطن والقيادة، مشيداً بإسهامات رجال الأمن كافة وما حققوه من نجاحات تدعو للفخر والاعتزاز، وجهودهم المتميزة والمتواصلة لحفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، داعياً الله عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم وأن يكونوا حصناً منيعاً ضد كل من يريد العبث بأمن الوطن ومقدراته، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار.
من جانبها، عبرت الجندي أول بشاير الرشيدي عن اعتزازها بهذا التكريم من سمو أمير منطقة القصيم، مؤكدة أنه دافعاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، سائلة الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه‪.
‬‬
حضر التكريم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومستشارتي الإمارة لشؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية فاطمة الفريحي، ولولوه الخميري.

روابط ذات صلة

الصحة : تسجيل 20 حالة مصابة بـ “كورونا خلال أسبوعين

الصحة : تسجيل 20 حالة مصابة بـ “كورونا خلال أسبوعين

أمير القصيم: الاندماج بين المؤسسات الاقتصادية أصبح توجها عالميا

أمير القصيم: الاندماج بين المؤسسات الاقتصادية أصبح توجها عالميا

أمير القصيم: الهجمات الالكترونية وصلت لمحاولة الهجوم الفكري والتأثير على أبناء الوطن

أمير القصيم: الهجمات الالكترونية وصلت لمحاولة الهجوم الفكري والتأثير على أبناء الوطن

أمير القصيم: السعودية لا تفتر أبداً عن محاربة الإرهاب والارهابيين

أمير القصيم: السعودية لا تفتر أبداً عن محاربة الإرهاب والارهابيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>