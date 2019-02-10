التعليقات: 0

و18.1 مليون ريال تعويضات

حساب المواطن يودع 2.4 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الخامسة عشرة

حساب المواطن يودع 2.4 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الخامسة عشرة
weam.co/572798
الوئام - متابعات

أودع برنامج “حساب المواطن” اليوم، 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم لمستفيدي الدفعة الخامسة عشرة لشهر فبراير من العام الجاري، و 18.1 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين، إذ اجتاز 84% من مجموع المتقدمين شروط الأهلية والاستحقاق ليصبح عدد المستفيدين في هذه الدفعة أكثر من 12.4 مليون مستفيد.

فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 34.8 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 15 دفعة أكثر من 291 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، مشدداً على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات وذلك خلال خمسة عشرة يوماً لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة القادمة، مبيناً بأنه يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حساباتهم عبر الرابط https://portal.ca.gov.sa.

وأضاف المتحدث الرسمي أن البرنامج جاء لخدمة المواطنين والحرص على عدم تأثرهم بالإصلاحات الاقتصادية، مع وجود استثناء لدعم فئات محددة ومنها “حاملي بطاقة التنقل، والأجنبية المتزوجة من سعودي، وأرملة ومطلقة السعودي مع أبنائها السعوديين، والأجنبي المتزوج من سعودية”، مشيراً إلى أنه يمكن لكل شخص مسؤول قادر على الاعتناء بالتابع وتلزمه نفقته ويبلغ سنه ثمانية عشرة عاماً أو أكبر بأن يتقدم على برنامج حساب المواطن كعائل، بينما يُعرف التابع بأنه كل شخص مندرج تحت رعاية العائل ويقيم معه في مسكن واحد ويشمل ذلك الزوجة والأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات، أو أي شخص يندرج تحت إعالته بموجب وثيقة شرعية تثبت الإعالة.

روابط ذات صلة

حساب المواطن يكشف حقيقة دعم “غير السعوديين”

حساب المواطن يكشف حقيقة دعم “غير السعوديين”

حساب المواطن: 93% من أرباب الأسر ذكور.. و53% من المستقلين إناث في دفعة يناير

حساب المواطن: 93% من أرباب الأسر ذكور.. و53% من المستقلين إناث في دفعة يناير

حساب المواطن: 84% من المستفيدين شملهم الدعم بمتوسط 1000 ريال للأسرة

حساب المواطن: 84% من المستفيدين شملهم الدعم بمتوسط 1000 ريال للأسرة

حساب المواطن : بدء إيداع الدعم المخصص للدورة الرابعة عشرة

حساب المواطن : بدء إيداع الدعم المخصص للدورة الرابعة عشرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>