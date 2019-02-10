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“مدني الباحة” يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح

“مدني الباحة” يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح
weam.co/572799
الباحة- الوئام- عايض آل ركبان

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة.

وقال الناطق الإعلامي للمديرية العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إن الأمطار تشمل الباحة – المندق – قلوة – الحجرة والأجزاء المجاورة، مشيرًا إلى أن بداية الإنذار في تمام الساعة: 12:00 ظهر اليوم الأحد الموافق 05-06-1440، ونهايته الساعة: 21:00 الأحد الموافق 05-06-1440.

وأضاف: “نأمل من الاخوة المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات”.

وشدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مذكرًا الجميع بأنهم في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة.

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