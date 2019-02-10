التعليقات: 0

“الغذاء والدواء” تمنع عرض المكونات بطريقة مضللة على بطاقات المواد الغذائية

“الغذاء والدواء” تمنع عرض المكونات بطريقة مضللة على بطاقات المواد الغذائية
weam.co/572806
الرياض- الوئام

اتخذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إجراءات لمنع عرض بعض العناصر والمكوّنات بطريقة مضللة على بطاقات المواد الغذائية، وأصدرت تعميمًا لمصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية بهذا الخصوص.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن “الغذاء والدواء” اتخذت تلك الإجراءات لما لُوحظ من عرض عدد من مصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية بعض المكوّنات أو العناصر على بطاقات المواد الغذائية وإبرازها بخط واضح وكبير على واجهة البطاقة الغذائية أو الدعاية لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما قد يتسبب في التضليل واللبس لدى المستهلك بأن لتلك المكونات أو العناصر أثرًا صحيًا رغم عدم صحة ذلك، ومن أمثلة ذلك طريقة عرض الرقم الهيدروجيني في مياه الشرب المعبأة، وكذلك عرض المعونات الحيوية (Prebiotic وProbiotic) في منتجات الحليب والألبان.

وأضاف “السلطان”، أن الهيئة شددت في تعميم لمصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية على ضرورة الالتزام بعدم استخدام أي مكوّن لم يرد له ادعاء مسموح طبقًا للائحة الفنية السعودية رقم: SFDA.FD 2333 “اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات الصحية والتغذوية” وإبرازه بأي وسيلة كانت على بطاقات المواد الغذائية، وأن يُكتفى بذكره ضمن قائمة مكوّنات المنتج فقط، كما أكدت أهمية عدم استخدام أي مكوّن لم يرد له ادعاء مسموح طبقاً للائحة ذاتها في الدعاية والتسويق للمنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن “الغذاء والدواء” منحت المصنّعين والمستوردين مهلة 3 أشهر، وستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في التعميم.

روابط ذات صلة

“الغذاء والدواء” تضبط مستحضرات صيدلانية منتهية الصلاحية وغير مسجلة في نادٍ رياضي

“الغذاء والدواء” تضبط مستحضرات صيدلانية منتهية الصلاحية وغير مسجلة في نادٍ رياضي

“الغذاء و الدواء” تكشف حقيقة “الخطر الكامن في الشاي الأخضر”

“الغذاء و الدواء” تكشف حقيقة “الخطر الكامن في الشاي الأخضر”

رئيس اللجنة الوطنية للتغذية: سننشئ قاعدة بيانات تغذوية علمية وطنية

رئيس اللجنة الوطنية للتغذية: سننشئ قاعدة بيانات تغذوية علمية وطنية

بلدية صامطة تنذر 7 منشآت وتصادر كميات من المواد الغذائية (صور)

بلدية صامطة تنذر 7 منشآت وتصادر كميات من المواد الغذائية (صور)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>