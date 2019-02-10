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“تعليم الأفلاج” يعلن أسماء المقبولين مبدئيا على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور

“تعليم الأفلاج” يعلن أسماء المقبولين مبدئيا على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور
weam.co/572807
الأفلاج- الوئام

أعلن تعليم الأفلاج، نتائج القبول المبدئي على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور التي تم إعلان التقديم عليها قبل أشهر بعد الفرز والمطابقة بناءً على البيانات المدخلة من المتقدمين مع نظام ساعد وبناءً عليها تم الترشيح المبدئي.

وأكد “تعليم الأفلاج”، أنه على من يجد اسمه مراجعة الموارد البشرية في الإدارة “مسرح الإدارة” مع تعبئة الاستمارات المرفقة في هذا الإعلان مع ضرورة إحضار المرفقات المطلوبة والموضحة في الاستمارات خلال الفترة من الثلاثاء 7/6/1440 هـ إلى يوم الثلاثاء 14/6/1440هـ.

وأشار “تعليم الأفلاج”، إلى أنه على من سقط اسمه وهو مسجل في نظام ساعد فعليه إحضار ما يثبت التسجيل وتعبئة الاستمارات وإحضار المرفقات ومراجعة الموارد البشرية في الإدارة “مسرح الإدارة” خلال الفترة من الثلاثاء 7/6/1440 هـ إلى يوم الثلاثاء 14/6/1440هـ.

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