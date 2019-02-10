“عمل القصيم” يضبط 192 مخالفة ويوجه الإنذار لـ 1438 منشأة خلال يناير

واس- الوئام

نفذت الفرق التفتيشية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، خلال شهر يناير الماضي، عددًا من الحملات التفتيشية المكثفة المشتركة، التي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات لنظام العمل بمدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها.

وأوضح مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم لقطاع العمل أحمد الوتيد، أن إجمالي الزيارات التفتيشية خلال يناير بلغت 4011 زيارة تفتيشية شاملة، نتج عنها ضبط 192 مخالفة لنظام العمل، مشيرًا إلى أن أبرز المخالفات كانت “تأخير الأجور، والتوطين الوهمي، ومهن مقصور العمل بها على السعوديين”، حيث جرى توجيه أكثر من 1438 إنذارًا وتنبيهًا لأصحاب المنشآت لتصحيح أوضاعهم، مبينًا أن الحملات التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية مستمرة وشاملة لجميع القطاعات وذلك لضبط سوق العمل ورفع مستوى الالتزام بأنظمة وزارة العمل ولوائحه.

من جانبه، بين مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد بن محمد المطلق، أن الوزارة تسعى إلى ضبط سوق العمل وإيجاد بيئة عمل نظامية، متوافقة مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أنه يمكن تقديم الشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل عبر مركز الاتصال على الرقم 19911 أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية.