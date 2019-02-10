مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 9-2-2019

مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي بث مباشر

يبحث توتنهام عن تحقيق الفوز الرابع على التوالي في مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي بث مباشر في الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف عصر بتوقيت مكة المكرمة بملعب “ويمبلي” ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

فرصة للضيف.. بداية مشرقة لكن الدفاع يجهضها في اللحظة الأخيرة.. مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي بث مباشر

مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الـ 11 برصيد 32 نقطة.

مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويستعد توتنهام لملاقاة بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بملعب “ويمبلي” في العاصمة الإنجليزية “لندن”.

مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويغيب عن صفوف توتنهام في مباراة لاعبه هاري كين الذي سجل 14 هدفاً في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة.

مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ومن المرجح أن يغيب مهاجم توتنهام حتى مارس القادم بعدما تعرض لتمزق فى أربطة الكاحل خلال مواجهة مانشستر يونايتد فى 13 يناير الماضي وسافر اللاعب إلى الولايات المتحدة للتعافى، كما يغيب ديلي آلي بسبب الإصابة أيضاً.

موعد مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الإنجليزي لكرة القدم

المباراة: توتنهام هوتسبير ضد ليستر سيتي الأسبوع: 26

الملعب: ملعب ويمبلي

الحكم: مايكل أوليفير

المعلق : خالد الحدي

التوقيت: اليوم الأحد الموافق 10-2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة ل مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

S.Sport Turkey

Sport TV 2

Sport Klub 1 Serbia

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

Canal + Sport Polska

Ziggo Sport Select HD

RMC Sport 1

KTRK Sport