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مدير تعليم سراة عبيدة يدشن قاعة مقرأة عبدالرحمن آل مشهور

مدير تعليم سراة عبيدة يدشن قاعة مقرأة عبدالرحمن آل مشهور
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الطائف- الوئام- عبدالله العازمي:

دشن مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور ملفي بن عبد الرحمن العتيبي، اليوم الأحد، عددًا من القاعات الدراسية بمتوسطة وثانوية الأنصار لتحفيظ القرآن الكريم بسراة عبيدة، أبرزها مقرأة عبدالرحمن سعيد آل مشهور، التي نُفذت بتبرع من أسرته، لجنة الشراكة المجتمعية بالمدرسة.

وقدم مدير المدرسة سلطان بن هلال العتيبي، الشكر إلى أسرة عبدالرحمن آل مشهور، على دعمهم بهذه المقرأة المميزة لتطوير تعليم أبنائنا الطلاب وإعانتهم على حفظ القرآن الكريم في هذه المدرسة.

كما قدم عدد من الطلاب نماذج لقراءة القرآن الكريم باستخدام المقرأة أمام مدير التعليم ومساعديه، ثم كرم عددًا من الداعمين والمشاركين ومعلمي المدرسة وذوي أسرة عبدالرحمن آل مشهور (رحمه الله).

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