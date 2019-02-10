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ماجد عبدالله: النصراويون يضخمون بعض الأحداث

ماجد عبدالله: النصراويون يضخمون بعض الأحداث
weam.co/572822

فتح الكابتن ماجد عبدالله، باب الأسئلة أمام متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ووجه أحد المتابعين من مشجعي النصر، سؤالا لـ”عبدالله”، قائلًا: “ما نبيك تجاوب ع أي سؤال نبيك توقف مع الفريق وتتكلم عن كل ما يتعرض له نادينا العالمي من أمور وظلم ومحاولة تعطيله ليبتعد مدللهم بالنقاط ‏رأيك له مكانة ومسموع لا تخذل جمهور النصر‬ شارك لو بتغريدة عن ما يتعرض له النصر ومحاولات تعطيله ‏هذا وقتك يالأسطورة”.

ورد ماجد عبدالله على المشجع: “أعرف جمهور النصر جيدًا قبل وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاهد جميع مباريات النصر وأعتقد أن هناك تضخيم لبعض الأحداث مع قناعتي في ظلم النصر في لعب مباراة خارج أرضه ولم يتم التعامل معه مثل فرق أخرى”.

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