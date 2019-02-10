مؤسسة النقد تُعلن عن مسودة التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية

واس - الوئام

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن مشروع أولي (مسودة) التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من سعيها الدائم لتعزيز الشمول المالي لفئات المجتمع كافة، إلى جانب تطوير القطاع المالي وحل الإشكالات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع ابتداء من الأحد 5 / 6 / 1440هـ الموافق 10 / 2 / 2019م ولمدة ستين يوماً.

وأفادت أن الهدف من هذا التحديث تسهيل متطلبات وإجراءات فتح وتشغيل الحسابات البنكية لجميع عملاء البنوك، ومراعاة الأنظمة ذات العلاقة وآخر تطورات الأعراف الدولية في التعاملات البنكية، بما يتوافق مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجيتها للشمول المالي، إلى جانب مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يتماشى مع دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمُهتمين إلى إرسال المرئيات والملاحظات حيال “مسودة التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة” عبر البريد الإلكتروني (BankingPolicy@SAMA.GOV.SA)، مؤكدة أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد التي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط التالي: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/Banking.aspx.