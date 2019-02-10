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بمنطقتي جازان ونجران

رجال حرس الحدود يحبطون محاولات تهريب أكثر من طن حشيش خلال جمادى الأول

رجال حرس الحدود يحبطون محاولات تهريب أكثر من طن حشيش خلال جمادى الأول
weam.co/572831

نجح رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران، في القبض على 55 متهمًا بحوزتهم 1.2 طن من مخدر الحشيش، خلال شهر جمادي الأول.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت خلال شهر جمادى الأول من عام ١٤٤٠هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه طن و202 من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 55 متهمًا، بينهم 40 من الجنسية الإثيوبية، 10 من الجنسية اليمنية، 2 من الجنسية الباكستانية، 2 من الجنسية الصومالية، متهم سعودي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، مبينًا أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي، استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.

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