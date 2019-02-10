انطلاق أعمال لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في الرياضة في فيينا

الوئام-متابعات

تنعقد وعلى مدى يومين ابتداءً من الخميس القادم في العاصمة النمساوية فيينا أعمال لجنة الخبراء المشكلة من قبل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات واللجنة الأولمبية الدولية والتي تعنى بمكافحة الفساد في الرياضة.

وتضم اللجنة رئيس وحدة النزاهة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المستشار القانوني السعودي أحمد العصيمي، بالإضافة لخبرات دولية من الاتحادات الرياضية القارية والدولية.

وستناقش اللجنة العديد من الموضوعات المتعلقة بظواهر الفساد في المؤسسات الرياضية والطرق المثلى للتصدي لها بالإضافة إلى وسائل الإبلاغ عن حالات الفساد وحماية المبلغين.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار القانوني العصيمي يعد أحد الكفاءات الآسيوية خلال السنوات الماضية فبالإضافة لعمله في الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور يشغل عضوية مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي ولديه العديد من المشاركات والعضويات في لجان ومؤتمرات دولية.