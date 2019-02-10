التعليقات: 0

مفعوله يبدأ بعد دقائق.. علاج سحري جديد ينافس “الفياجرا”

مفعوله يبدأ بعد دقائق.. علاج سحري جديد ينافس “الفياجرا”
weam.co/572857

“مفعولها يبدأ بعد 5 دقائق فقط”.. الحديث عن علاج سحري جديد منافس لـ”الفياجرا” طورته شركة أدوية بريطانية.

والمعروف أن حبة الفياجرا الزرقاء، يبدأ مفعولها بعد نصف ساعة على الأقل من تناولها، كما لا يمكن تناولها مع أدوية أخرى مثل أدوية التنفس.

صحيفة ديلي ميل، قالت إن شركة “فيوتشرا” البريطانية لصناعة الأدوية توصلت إلى منتج بهذا التأثير يأتي على شكل مرهم أو كريم يبدأ مفعوله بشكل أسرع من الفياغرا الأصلية، وله تأثيرات جانبية أقل.

ويعمل المرهم أو الكريم على توسيع الشرايين، مثلما هو الحال مع الفياغرا والأدوية المماثلة الأخرى، وذلك في المناطق التي يتم وضعه عليها فقط، وبالتالي فإنه لا يمتص في المعدة كما هو الحال مع الأدوية العادية، ولا يمر في الكبد، وهذا يعني أن مفعوله يبدأ بسرعة أكبر.

 

وتأمل الشركة بطرح المنتج في الأسواق في أوروبا بحلول عام 2021، أما سعره فيقدر بحوالي 5 جنيهات إسترلينية فقط.

روابط ذات صلة

أخصائيون : مستحضرات علاج الضعف الجنسي خطيرة ومنتشرة بالمملكة..وقد تؤدي للوفاة

أخصائيون : مستحضرات علاج الضعف الجنسي خطيرة ومنتشرة بالمملكة..وقد تؤدي للوفاة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>