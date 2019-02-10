مدير جامعة الملك سعود يفتتح المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية

الوئام-الرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض أفتتح معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ظهر اليوم الاحد المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية 2019.الذي تنظمه الجمعية الجغرافية السعودية بالتعاون العلمي مع الجمعية الدولية للمساحة التصويرية والاستشعار عن بعد (ISPRS) بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس بجامعة الملك سعود .

وبدء حفل الافتتاح بالقران الكريم بعد ذلك القى رئيس المؤتمر الدكتور علي الدوسري كلمة رحب بها بالحضور وقال ان هذا المؤتمر يهدف الى التعريف بأحدث التطورات العلمية والتقنيات الحديثة في هذا المجال وعقد بالامس خمس ورش عمل متخصصة تجاوز عدد المسجلين فيها 200 مشارك ومشاركة ستم تقديم 40 ورقة علمية مابين قطاع حكومي وحهات تجارية وباحثين مستقلين يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الاستشعار عن بعد يمثلون أكثر من 20 دولة ويصاحب المؤتمر معرض متخصص يضم أكثر من ثلاثين عارضا من القطاع الحكومي والخاص وجهات دولية يتم من خلالها عرض أخر ما توصلت اليه التقنيات في مجال علم المعلومات الجغرافية .

من جانبه القى معالي مدير الجامعة راعي الحفل كلمة ذكر فيها إنَّ هذا المؤتمرِ الذي ينعقدُ هذا اليوم يأتي مكملاً لمنظومةِ مؤتمراتٍ دوليةٍ تُعقدُ سنويًا في دولِ العالمِ في المجالاتِ الرئيسيةِ في علمِ المعلوماتِ الجغرافيةِ، ومن بينها “نُظم المعلوماتِ الجغرافيةِ”، “الاستشعارِ عن بعدْ”، “أنظمةِ تحديدِ المواقعْ”، و”برمجياتِ وتطبيقاتِ التصوير”ِ و” تقنياتِ الدرونْ “. وإدراكاً من جامعةِ الملكِ سعودٍ لأهميةِ مثلِ هذه المؤتمراتِ العلميةِ وما تقدمهُ من نقلٍ للمعرفةَ واقتصادها جاءَ انعقادُ هذا المؤتمرِ ليكونَ مساهماً في إعادةِ رسمِ المدنِ السعوديةِ بنظمِ المعلوماتِ الجغرافيةِ.

واضاف معاليه انه من المعلوم أن علمُ المعلوماتِ الجغرافيةِ في أقسامِ الجغرافيا يتميزُ بالدراساتِ العلميةِ والتطبيقيةِ في مجالِ نُظُمِ المعلوماتِ الجغرافيةِ والاستشعارِ عن بعدْ، وأنظمةِ تحديدِ المواقعِ، وعلمِ المعلومةِ الجغرافيةْ. ومن هذا المنطلقِ تسعى الجمعيةُ الجغرافيةُ السعوديةُ في تَنشيطِ ونَشرِ وإقامةِ الفعالياتِ والمؤتمراتِ في هذه المجالاتِ الهامةِ إيماناً منها بالأثرِ الإيجابي لهذهِ الفعالياتِ، وعلى ضوءِ ذلكَ وبدعمٍ من وزارةِ التعليمِ ينطلقُ هذا المؤتمرُ الدولي من أروقةِ جامعةِ الملكِ سعودْ، ليكونَ نواةً لمؤتمراتٍ متخصصةٍ ومتميزةٍ تَستقطِبُ الخبراتِ والتجاربَ الدوليةَ في مجالِ علمِ المعلوماتِ الجغرافيةِ ومنبراً علمياً لِبحثِ القضايا العلميةِ والتنمويةِ ذاتِ العلاقةِ بعلمِ المعلوماتِ الجغرافيةْ.

إن هذا التجمعَ العلمي اليوم يَرتَقي ويتميزُ بمشاركةٍ استراتيجيةٍ مع الهيئةِ العامةِ للمساحةْ، وبمشاركة من هيئة تطوير مدينةِ الرياض كراعي رسميٍ، وبرعايةٍ بلاتينيةٍ من أرامكو السعوديةْ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ورعايةٍ ذهبيةٍ من مدينةِ الملكِ عبدالعزيز للعلومِ والتقنيةِ وشركة إيرباص، ورعايةٍ فضيةٍ من شركةِ الانترقراف عذيب. فلهم من الجامعةِ خالصُ الشكرِ والتقديرِ على رعايتهم ومشاركتهم لنا هذا اليوم.

ثم القى معالي رئيس الهيئة العامة للمساحة الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم الصعب كلمة ذكر فيها ان هناك شراكة استراتيجية مع الجمعية الجغرافية السعودية في تنظيم المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية وقال انه بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمساحة على الرؤية المستقبلية لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية لبتي اوصت بضرورة وجود جهة تعني بالتنظيم والرقابة والاشراف لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية بالمملكة وتوجيه وترشيد مسيرة الاسراع في التحول الرقمي بهدف حوكمت وتطوير البنية التحتية لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية بمنصة جيومكانية وطنية وبناء القدرات الوطنية في قطاع المساحة والمعلومات من خلال وضع معايير لدعم واستقطاب افضل الكفاءات وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل ودعم التوعية المجتمعية وتطوير الموارد البشرية الوطنية بالتعاون مع وزارة التعليم والجامعات والمعاهد المتخصصة داخل وخارج المملكة .

وفي ختام الحفل كرم معالي مدير الجامعة المشاركين ورعاة المؤتمر واستلم معاليه بالنيابة درع التكريم الخاص براعي الحفل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير الرياض .

وفي الختام توجيه الجميع الى المعرض المصاحب حيث تجول معاليه والحضور داخل ارجاء المعرض .