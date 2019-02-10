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جنوب المحافظة

العثور على جثة يرجح أنها لمفقود وادي فضلا في العلا

العثور على جثة يرجح أنها لمفقود وادي فضلا في العلا
weam.co/572866
الوئام-متابعات

أعلن مدني العلا عن العثور على جثة بالقرب من قرية وقير في وادي الجزل جنوب المحافظة ٥٠كم يرجح أنها لمفقود وادي فضلا متوفي وجاري التحقق من هويته بتواجد الجهات المعنية،

وأعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عقيد خالد مبارك الجهنيتم العثور على جثة مواطن بالقرب من قرية وقير داخل وادي الجزل ٥٠ كم جنوب العلا ويرجح انها تعود للمواطن عبدالعزيز خالد البلوي المفقود في سيل وادي فضلا غرب العلا عند الساعة ١٧:٠٥ من عصر هذا اليوم الاحد الموافق ١٤٤٠/٦/٥ من قبل المواطن هادي الجهني بالقرب من قرية وقير جنوب المحافظة وتبعد عن نقطة انقلاب المركبة ٥٠ كم تقريبا تم توجيه فرق البحث التابعة للدفاع المدني للموقع وجاري التحقق و التثبت من هوية الجثة من قبل الجهات المعنيه.
نسأل الله العلي القدير الرحمة و المغفرة له وان يلهم ذويه الصبر و السلوان انا لله وانا اليه راجعون .

 

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