“شرطية أمريكية” تقسم أنها ستقضي على السرطان

لم تتخيل الطفلة أبيغيل أرياس التي تبلغ من العمر 6 سنوات، وتعاني من مرض سرطان الرئة، أن حلمها أن تكون شرطية سيتحقق.

شرطة مدينة فريبورت في ولاية تكساس نشرت مقطع فيديو على حسابها في “تويتر” يظهر الطفلة وهي تؤدي اليمين القانونية مرتدية بدلة رسمية، لتتحقق بذلك أمنيتها بأن تصبح ضابطة في الشرطة.

وبدأت القصة حين تنامى إلى مسامع المسؤولين في قسم شرطة مدينة فريبورت أن أرياس تطمح لأن تكون ضابطة، فقرروا أن يلبوا لها طموحها في لمسة لا تخلو من المشاعر الإنسانية.

ورددت الطفلة أرياس وهي تقف فوق مقعد اليمين قائلة: “أتعهد أن أساعد الآخرين وأن أكون ودودة مع الناس، وأن أقف إلى جانب الشرطة دائما.. أتعهد أن أواجه الأشرار حتى أقضي على السرطان تماما”.