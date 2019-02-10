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بسبب العنصرية

تعويض جندي في الجيش البريطاني بنصف مليون جنيه إسترليني

تعويض جندي في الجيش البريطاني بنصف مليون جنيه إسترليني
weam.co/572876

عوّضت وزارة الدفاع البريطانية جنديا أسمر البشرة برتبة عريف بقيمة نصف مليون جنيه إسترليني، بعدما تعرض لحملة من عنصرية رافقته خلال خدمته العسكرية في أفغانستان والعراق.

وقال موموناكايا، وهو من جزر فيجي العضو في الكومنولث البريطاني، في تصريحات صحفية أنه اضطر إلى مقاضاة وزارة الدفاع أيضا بعدما فقد وظيفته جراء مسلسل التحرش والإساءة العنصرية الذي تعرض له طوال خدمته في أفغانستان والعراق، مشيرا إلى أن الدعوى القضائية استمرت 6 أعوام.

وأكد موموناكايا (40 عاما)، وهو أب لأربعة أبناء، أن العنصرية جعلته يرغب في قتل نفسه، مشيرا إلى أنه لا يزال يخضع لعلاج نفسي، وأنه قد لا يتمكن من العمل ثانية جراء معاناته من تعقيدات واضطرابات نفسية جراء العنصرية التي تعرض لها، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان “لا مكان للتفرقة والتحرش والإساءات العنصرية في القوات المسلحة، ولن يتم التسامح إزاءها.. وليس لائقا التعليق على تفاصيل التسوية” التي تم التوصل إليها.

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