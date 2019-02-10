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بمشاركة 7 منتخبات

بالصور .. استمرار منافسات دورة الألعاب العسكرية 17 بجدة

بالصور .. استمرار منافسات دورة الألعاب العسكرية 17 بجدة
weam.co/572888
الوئام-الرياض

تتواصل منافسات دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة والتي ينظمها معهد قوات الدفاع الجوي بجده بمشاركة 7 منتخبات وهي :
القوات البرية ، القوات الجوية ، قوات الدفاع الجوي ، والصواريخ الاستراتيجية ، ورئاسة الحرس الملكي ، والخدمات الطبية .
حيث انطلقت منافسات بطولة كرة اليد والقدم والرماية في الاسبوع الاول ، وتستمر المنافسات اليوم في كرة اليد بلقاين يجمع منتخب القوات البحرية ومنتخب الحرس الملكي في القاء الاول ، ويلتقي منتخب القوات البرية بمنتخب الدفاع الجوي في القاء الثاني .

أما منافسات كرة القدم فيجمع القاء الاول منتخب القوات الجوية و منتخب الصواريخ الاستراتجية ، ومنتخب القوات البحرية بمنتخب الحرس الملكي في ختام منافسات اليوم .

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