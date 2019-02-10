بالصور .. استمرار منافسات دورة الألعاب العسكرية 17 بجدة

الوئام-الرياض

تتواصل منافسات دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة والتي ينظمها معهد قوات الدفاع الجوي بجده بمشاركة 7 منتخبات وهي :

القوات البرية ، القوات الجوية ، قوات الدفاع الجوي ، والصواريخ الاستراتيجية ، ورئاسة الحرس الملكي ، والخدمات الطبية .

حيث انطلقت منافسات بطولة كرة اليد والقدم والرماية في الاسبوع الاول ، وتستمر المنافسات اليوم في كرة اليد بلقاين يجمع منتخب القوات البحرية ومنتخب الحرس الملكي في القاء الاول ، ويلتقي منتخب القوات البرية بمنتخب الدفاع الجوي في القاء الثاني .

أما منافسات كرة القدم فيجمع القاء الاول منتخب القوات الجوية و منتخب الصواريخ الاستراتجية ، ومنتخب القوات البحرية بمنتخب الحرس الملكي في ختام منافسات اليوم .