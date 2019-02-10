الأمير محمد بن سلمان: نحن امتداد للدولة السعودية الثالثة

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إن مشروعات العلا التي دشنها سموه اليوم الأحد، قياسًا بالإنجازات المرتقبة في المملكة حتى 2022 “لا شيء”.

ورد على سؤال وجهته إعلامية قناة “إل دي سي” أثناء تدشين “رؤية العلا”، هل نحن بحضرة الدولة السعودية الرابعة بكل التغيرات الجميلة التي نراها، قائلا: “نحن امتداد للدولة السعودية الثالثة”.

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم “رؤية العلا” للإعلان عن خطتها الرامية إلى تطوير العلا بطريقة مسؤولة لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق من الخبراء العالميين.

وقد حضر حفل تدشين “رؤية العلا” نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى شخصيات فنية وثقافية عالمية، وخبراء عالميين في التراث والطبيعة.

وتعليقاً على هذا الحدث، قال صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ووزير الثقافة: “تقدم العلا للمستكشفين من جميع أنحاء العالم وجهة فريدة، من خلال ماضيها الذي يمثل تاريخاً حقيقياً للتبادل الثقافي والتجاري بين الحضارات المختلفة. وبدورنا، فإننا ندعو علماء الآثار والمفكرين من جميع أنحاء العالم لمشاركتنا في استكشاف تاريخ الإنسانية في العلا، خاصة مع الدعم والاهتمام التي تحظى به منطقة العلا من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، وهو ما يمثل أحد أهداف رؤية المملكة 2030”.