البطاح لـ”الوئام”: ملعب الحزم جاهز.. ونطمح لخوض مبارياتنا في الرس

إبراهيم آل صالح - الوئام

قال مدير المركز الإعلامي لنادي الحزم، فهد البطاح، إن ملعب الحزم جاهز لاستضافة المباريات في ما تبقى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مضيفا أن النادي استقبل قبل شهر من الآن لجنة ثلاثية عاينت الملعب والمرافق المصاحبة وأبدت بعض الملاحظات التي عملت على تنفيذها بفترة وجيزة إدارة النادي برئاسة عبدالله المقحم وبمتابعة من رئيس هيئة أعضاء الشرف الشيخ فهد المالك.

وأوضح البطاح أن الملاحظات اشتملت على إضافات بسيطة في تجهيزات المركز الإعلامي والمنصة وإنشاء مدخل جديد للجماهير وتجهيز قاعة للمؤتمرات الصحفية وإنشاء غرفة كشف منشطات واستحداث غرفة خاصة للفار وهو ما تم بالفعل.

وتابع: “لعب الحزم 19 مباراة خارج ملعبه حتى الآن وحقق من خلالها 19 نقطة وضعتنا في المركز الثاني عشر ونطمح لاستغلال ما تبقى من المباريات التي سنخوضها على ملعبنا في ما تبقى من الدوري”.

وقدم البطاح شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على متابعته لملف ملعب الحزم من خلال استقباله لادارة النادي وتذليل كافة الصعوبات وكذلك رابطة دوري المحترفين برئاسة مسلي آل معمر على تعاونها في ملف الملعب”.

واختتم: “عانينا في الفترة الماضية من اللعب في بريدة ونتطلع لنهاية هذا الموضوع من خلال الموافقة على خوض المباريات المتبقية من الدوري ابتداء من مواجهة الباطن الأربعاء المقبل “.