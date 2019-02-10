قيادة القوات المشتركة لتحالف الشرعية باليمن تعقد اجتماعها العسكري في مأرب (صور)

اجتمع صاحب السمو الملكي، قائد القوات المشتركة، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، بقادة التحالف العسكري للقوات العاملة في مآرب من الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ودولة الإماراتي العربية المتحدة، واطلع سموه على آخر مستجدات والموقف العملياتي وسير العمليات.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اللذين اجتمعا لاحقا مع قادة الوحدات العسكرية اليمنية في كل من المناطق (الثالثة والسادسة والسابعة).

وكان لحضور فخامة النائب ومعالي وزير الدفاع لاجتماع قيادة التحالف الأثر الكبير في تأكيد العزم من دول التحالف على مواصله العمليات العسكريه وطرد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتمكين الحكومة الشرعية من بسط سلطتها على كامل التراب اليمني.