لندن- الوئام:

يحل فريق نيوكاسل يونايتد ضيفاً على نظيره فريق ولفرهامبتون في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُقام مباراة نيوكاسل وولفرهامبتون اليوم الإثنين الموافق 11 فبراير 2019 على ملعب مولينيو.

مشاهدة مباراة نيوكاسل وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

يدخُل فريق نيوكاسل المباراة ساعياً لمحاولة الابتعاد بشكل أكبر عن منطقة الهبوط التي لا يفصله عنها سوى فارق الأهداف فقط لا غير.

مشاهدة مباراة نيوكاسل وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

على الجانب الآخر يسعى فريق ولفرهامبتون لمحاولة تعزيز موقعه في مقدمة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة نيوكاسل وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويدخل فريق نيوكاسل يونايتد هذه المباراة وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز السابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 24 نقطة بعدما خاض 25 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة نيوكاسل وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

فيما سيدخل فريق ولفرهامبتون مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 38 نقطة بعد مرور أول 25 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة نيوكاسل وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نيوكاسل وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الإنجليزي الممتاز

المباراة : ولفرهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد الأسبوع: 26

الملعب: ملعب مولينيو

الحكم: غراهام سكوت

التوقيت: اليوم الاثنين الموافق 11-2-2019 في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

S.Sport Turkey

Sport TV 2

Diema Sport 2 HD

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

RMC Sport 3