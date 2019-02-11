مدريد- الوئام:

يحل فريق ليفانتي ضيفاً على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتُقام مباراة ديبورتيفو ألافيس وليفانتي في يوم الإثنين الموافق 11 فبراير 2019 على ملعب مينديزوروزا.

مشاهدة مباراة ليفانتي وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

ويدخُل فريق ديبورتيفو ألافيس المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في مقدمة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفانتي وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

فيما يسعى فريق ليفانتي لمحاولة تعزيز موقعه في وسط جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفانتي وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

على الجانب الآخر يدخل فريق ليفانتي هذه المباراة أمام مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 27 نقطة بعد مرور أول 22 جولة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفانتي وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

موعد مباراة ليفانتي وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

البطولة: الدوري الإسباني الدرجة الأولى

المباراة: ديبورتيفو ألافيس ضد ليفانتي الأسبوع: 23

الملعب: ملعب مينديزوروزا

الحكم: ألبيرتو أونديانو مالينكو

التوقيت: اليوم الاثنين الموافق 11-2-2019 في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Gol TV spain

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS MAX 5 FR

Digi Sport 3 HD Romania

beIN LaLiga HD