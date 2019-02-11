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نحو 1200 منزل تدمرت

خسائر بملايين الدولارات في تشيلي بسبب الطقس

خسائر بملايين الدولارات في تشيلي بسبب الطقس
weam.co/572918
تشيلي- الوئام:

تسببت الفيضانات في شمال تشيلي والحرائق الهائلة بجنوبها في خسائر مادية بقيمة 91 مليون دولار.وقال الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، خلال تفقده للمناطق المنكوبة اليوم، إن نحو 1200 منزل تدمرت، مضيفًا أن الفيضانات والحرائق خلفت خسائر بقيمة 91 مليون دولار في البنية التحتية.

وتفقد الرئيس التشيلي بلدة هوارا ومدينتي أريكا وايكيكي، في حين تم إجلاء مدينة ايكيكي جزئيًا السبت الماضي، بعد أن شهدت فيضانات شديدة وانهيارات أرضية.

وشهد الجنوب في الوقت نفسه، اندلاع حرائق في الغابات، بينما رفعت المنطقة المحيطة بمدينة كويلون حالة التأهب إلى أعلى درجة، وفقا لقسم الغابات بوزارة الزراعة التشيلية.

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