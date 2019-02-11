وظائف شاغرة للنساء في طيران ناس

الرياض- الوئام:

أعلنت شركة طيران ناس بالتعاون مع صندوق هدف عن توفر وظائف شاغرة للنساء من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل) لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل بمدينة الرياض بمسمى ممثل خدمة العملاء.

وصف التدريب: توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.

ومن ضمن الشروط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وحاصلة على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات اللغات والترجمة (انجليزي) ولا يشترط وجود خبرة سابقة.

ومن ضمن المهام الوظيفية :اقتراح التدابير التصحيحية : اقتراح تغييرات لإدخالها على الاتصالات والسياسات والإجراءات، وغير ذلك من التدابير التصحيحية، لاستباق استعلامات العملاء أو شكاواهم، والمساعدة في تنفيذ هذه التغييرات.

الرد على الاستعلامات : الرد على أسئلة العملاء واستعلاماتهم، وتقديم المشورة للعملاء حول منتجات المنشأة وخدماتها وعملياتها، وغير ذلك من الموضوعات المرتبطة بالعملاء.

زيارة العملاء : زيارة العملاء لزيادة المبيعات، والرد على الأسئلة، وحل المشكلات بشكل شخصي.

حل المشكلات : حل مشكلات العملاء وشكاواهم، والتفاوض حول حلول المشكلات المباشرة، وتصعيد المشكلات الأعقد إلى مسؤول الشكاوى، والتنسيق مع قسم المبيعات، أو القسم الفني، أو الأقسام الأخرى.

إعداد التقارير : إعداد التقارير حول الاستعلامات والشكاوى التي يتم تلقيها، وتحديد الأسئلة أو المشكلات المتكررة، وغير ذلك من الاتجاهات.