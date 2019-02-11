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من حملة البكالوريوس في اللغات

تفاصيل الوظائف للجنسين في مركز العمليات الأمنية 911

تفاصيل الوظائف للجنسين في مركز العمليات الأمنية 911
weam.co/572937
الرياض- الوئام:

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحد (911) التابع لوزارة الداخلية عن توفر وظائف للرجال والنساء من حملة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى، بحسب ما أوضح المتحدث الرسمي للمركز العقيد عبدالله الطويان في تغريده بحسابه في تويتر.

من ضمن الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو أي من اللغات الأخرى.

مكان العمل:
– منطقة مكة المكرمة (حالياً)
– منطقة الرياض (قريباً).

وسيتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية متضمنه جميع المؤهلات والمهارات للبريد الإلكتروني التالي:

Moi911@moi.gov.sa 

وسيحال الطلب إلى الإدارة المختصة.

ولمتابعة التفاصيل على الرابط أدناه:
https://twitter.com/altowayan1/status/1093894558310694914

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