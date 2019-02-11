سباق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يدخل أمتاره الأخيرة

الرياض- الوئام:

مع تعيين مدربين جدد للأندية الثلاثة الأولى في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم خلال الأسابيع الأخيرة، يدخل سباق اللقب مراحله الأخيرة، مع استمرار سعي النصر والأهلي للحاق بالهلال المتصدر.

ويحل النصر صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، بفارق ست نقاط خلف الهلال صاحب القمة، ضيفاً على الأهلي في جدة غداً الثلاثاء مع وجود النادي المستضيف في المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

وكان الأهلي أحدث فرق القمة التي أبدلت مدربها هذا الموسم، وعين خورخي فوساتي صاحب الخبرة الكبيرة في الخليج خلفاً للأرجنتيني بابلو جيدي الذي أقيل رغم أنه أنهى عهده بثلاثة انتصارات متتالية.

وستكون أول مهمة لفوساتي، الذي نال لقب دوري أبطال آسيا مع السد في 2011، ضد النصر الذي عين هو الآخر البرتغالي روي فيتوريا الشهر الماضي ليخلف دانييل كارينيو الذي أقيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وانتصر الأهلي في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري ليستعيد المركز الثالث بعد أن فقده إثر ثلاث هزائم متتالية، وسيواجه النصر بدون مدافعه التشيلي بابلو دياز الغائب للإيقاف.

ولن يكون النصر بوسعه أيضاً الاستعانة بمهاجمه النيجيري أحمد موسى، الذي ما زال يستعيد جاهزيته بعد إصابة أبعدته منذ حوالي شهر، لكن فيتوريا، مدرب بنفيكا السابق، يمكنه الاعتماد على المدافع البرازيلي مايكون بيريرا المنضم من غلطة سراي على سبيل الإعارة.

واستبدل الهلال هو الآخر مدربه البرتغالي جورج جيسوس رغم وجوده على القمة وعين الكرواتي زوران ماميتش، الذي حقق نجاحات لافتة في الإمارات، ويواجه القادسية غداً الثلاثاء، إذ سيتطلع للحفاظ على فارق النقاط قبل ست مباريات على نهاية الموسم بعد الجولة الجديدة.

وانتصر ماميتش في أول مباراتين له مع الهلال، لكن فوزه الأخير تحقق بصعوبة على الباطن بنتيجة 3-2 يوم الجمعة بفضل هدف مثير للجدل سجله بافتيمبي جوميس في اللحظات الأخيرة.

ورغم غياب لاعب الوسط البرازيلي المؤثر كارلوس إدواردو أمام القادسية بسبب الإيقاف، فإن العمق الذي أضافه الهلال لتشكيلته خلال فترة الانتقالات الشتوية سيفيده خلال الأمتار الأخيرة من سباق اللقب.

ويستعد مهاجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، سيباستيان جيوفينكو، لظهوره الأول مع الهلال بعد انضمامه الشهر الماضي، كما يملك ماميتش خياراً آخر لتعويض غياب إدوارد يتمثل في هتان باهبري، لاعب منتخب السعودية المتألق، الذي ضمه الهلال من الشباب في مطلع الشهر الحالي.

ويواصل الاتحاد، الذي يملك 14 نقطة من 19 مباراة، مساعيه للهروب من الهبوط عندما يواجه الرائد يوم الجمعة، الذي يشهد أيضاً لقاء بين الشباب صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة، والوحدة الذي يقل عنه بثلاث نقاط في المركز الخامس.