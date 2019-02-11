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بعد تنبيه "الأرصاد"

مدني الباحة يدعو لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة

مدني الباحة يدعو لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة
weam.co/572946
الوئام - متابعات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، بعد تلقيها تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة لهذا اليوم، يفيد – بمشيئة الله – بتشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية، تبدأ من الساعة 11 صباحاً وتستمر إلى الساعة 8 مساءً.

وأهاب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa وعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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