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في تعميم موجه لجميع المدارس

“تعليم جدة” يؤكد ضرورة التزام الطلاب بالزي الرسمي

“تعليم جدة” يؤكد ضرورة التزام الطلاب بالزي الرسمي
weam.co/572948
جدة - الوئام - عبد الله العازمي:

ألزمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، طلاب المدارس، بارتداء الزي الرسمي عند حضورهم للمدارس، دون أي زي أخر مكتوب عليه أسماء المدارس.

ووجه “تعليم جدة” تعميما لجميع المكاتب والمدارس للبنين، تضمن أنه: “اتضح لنا خلال الزيارات الميدانية لعينة من المدارس عدم التزام بعض المدارس بالزي الوطني، واستبداله بزي آخر مكتوب عليه اسم المدرسة وتسليمه للطلاب مما أضاع الهدف من الالتزام بهويتنا الوطنيةإضافة إلى ما يتحمله ولي الأمر من أعباء مالية مقابل حصول ابنه على الزي”.

وأضاف التعميم أنه: “وحرصا على تحقيق الأهداف الوطنية والاعتزاز بمظاهر ثقافتنا السعودية، فعليه، نأمل منكم التزام الطلاب بالزي الوطني، وعدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية ويكون ذلك تحت مسؤولية قائد المدرسة مباشرة”.

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