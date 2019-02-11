الشيخ عبد الله السلمي: فلاتر سناب شات للتحكم في الوجه “حرام”

الوئام - متابعات

أفتى الشيخ عبد الله السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بأن المبالغة في استخدام فلاتر “سناب شات” التي تصل إلى حدود التغيير الواضح والجذري في شخصية الإنسان وصورته وأعضائه، “لا يجوز”، وبأنه “من تغيير خلق الله”.

ورد السلمي على سؤال وجه له في أحد البرامج التليفزيونية عن حكم استخدام فلاتر “السناب شات” والتحكم في شخصية الإنسان بزيادة حجم بعض الأعضاء أو نقصها أو إزاحتها عن مكانها؟ وهل يعتبر ذلك من تغيير خلق الله؟

فقال: “الذي يظهر لي -والله أعلم- أن مثل هذا فيه نوع من تغيير خلق الله، خاصة إذا كان ذلك فيه نوع من التغيير الواضح والجذري”. مضيفًا: “أما إذا جمَّله بأن يزيل بعض الحبوب أو بعض الأشياء فهذا الخَطْب فيه يسير”.

واستطرد أستاذ الفقه: “أما إذا جعل له أنفًا غير الأنف الذي خلق لأجله أو عينين غير هذا، ويصور ذلك ويكون ثابتًا، فأرى أن هذا من تغيير خلق الله، ولا يجوز. وقد ذكر بعض العلماء المعاصرين مثل هذا الأمر، والله أعلم”.