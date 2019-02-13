لندن- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الأربعاء الموافق 13-2-2019 في مشاهدة مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر ضمن مباريات ذهاب دور الــ 16 في دوري ابطال أوروبا لكرة القدم .

مشاهدة مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

ويأمل “السبيرز” أن يحقق نتيجة في هذه المباراة أمام الماكينات الألمانية في البطولة التي يحلم أن يستمر فيها ولكن دون شك المباراة صعبة علي الفريقين.

مشاهدة مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

وقد استعد فريق توتنهام الانجليزي لمواجهة في غاية الصعوبة امام نادي بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني اليوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي بمسابقة دوري الأبطال بملعب ويمبلى فى العاصمة البريطانية لندن.

مشاهدة مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

المباراة المثيرة ستكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت الرياض.

مشاهدة مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

وقد تقرر غياب المهاجم الإسباني، باكو ألكاسير، عن مباراة فريقه بروسيا دورتموند، أمام توتنهام الإنجليزي، بسبب معاناته من آلام في الكتف، بحسب ما أفاد اليوم النادي الألماني.

مشاهدة مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

ويضاف غياب ألكاسير، هداف “أسود فيستفاليا” والذي ينافس على صدارة هدافي البوندسليجا، إلى القائد ماركو رويس، صانع ألعاب الفريق، الذي يعاني هو الآخر من إصابة عضلية ستحرمه من خوض لقاء ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال اليوم الاربعاء وكذلك يوليان فايجل الذي يعاني من الانفلونزا ولوكاش بيشتشيك الذي يعاني من التهاب في القدم.

مشاهدة مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

وينتظر أن يشارك ماكسي فيليب مكان رويس، الذي لا يستغني عنه الفريق الألماني متصدر البوندسليجا، بينما يتوقع أن يدفع المدرب لوسيان فافر بماريو جوتزه مكان ألكاسير كرأس حربة.

مشاهدة مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

بينما يتوقع أن يشارك أشرف حكيمي مكان بيشتشيك لينتقل من الرواق الأيسر إلى الأيمن، بينما سيختار المدرب بين مارسيل شميلزر أو أبو ديالو في الرواق الأيسر.

مشاهدة مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

موعد مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا

البطولة: دوري أبطال أوروبا

الملعب: ملعب ويمبلي

المباراة: توتنهام ضد بروسيا دورتموند

الموعد: اليوم الاربعاء الموافق 13-2-2019 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت الرياض.

الحكم: انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز

مساعد حكم: باو نوربير سيبريان ديفيس

مساعد حكم: روبيروتو دياز بيريز ديل بالومار

حكم رابع: خافيير ايسترادا فرنانديز

المعلق : علي محمد علي + حفيط دراجي

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

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